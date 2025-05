Preso por agredir mulher com facas

Indivíduo de 51 anos detido

Na manhã desta sexta-feira (23), a Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal, com apoio da Polícia Miliar local, realizou a prisão em flagrante de um indivíduo, de 51 anos, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A ação ocorreu na Praça Erasmo Cordeiro quando um Policial Civil estava passando e viu o homem agredindo a convivente. De pronto, o policial interveio na situação e conteve o agressor, o qual estava de posse de duas facas. Na sequência, a Civil acionou a Militar para prestar apoio e encaminhar a vítima para atendimento médico, oportunidade em que conduziu o elemento para a Delegacia.

Após as providências de praxe, teve sua condução em flagrante ratificada pela Autoridade Policial.