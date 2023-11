PRF prende dupla e apreende 239 kg de maconha em Andirá

Dois elementos tentaram mas não conseguiram fugir

A Polícia Rodoviária Federal conseguiu ação bem sucedida nesta segunda-feira, dia seis, a partir do KM 83 da BR 369, em frente da Unidade Operacional da corporação em Cornélio Procópio.

O condutor de um Fiat/Strada Adventure, cor verde, desobedeceu a ordem de parada no local, iniciando fuga, em alta velocidade. Realizado acompanhamento tático conseguindo abordagem no KM 43 da BR 369, em Andirá.

No interior da cabine e na caçamba foram encontrados diversos pacotes de maconha, totalizando 239 quilos.

Veículo tratava-se de um “duble”, constando registro de Roubo/Furto no sistema.

Apreendidos dinheiro, picape, drogas, telefones celulares e presos dois indivíduos, sendo o flagrante encaminhado à Polícia Civil de Andirá para as devidas providências.