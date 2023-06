Primeiro dia dos Jogos Escolares mobiliza região

É a 69ª Edição dos JEPs e com 1.300 atletas

O primeiro dia de competições da 69ª edição fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná movimentou a região nesta quinta-feira, 8. São aproximadamente 1.300 atletas dos Núcleos Regionais de Educação de Cornélio Procópio, Ibaiti, Jacarezinho e Wenceslau Braz que buscam a vaga na fase final.

O Centro Estudantil é a casa do tênis de mesa. Com partidas individuais e em dupla. É necessário um trabalho completo de velocidade, agilidade, explosão, força, resistência e trabalho de pernas para ter chances de vitórias.

A concentração também é fundamental no tabuleiro de xadrez. O salão da Biblioteca Municipal recebeu os atletas que enfrentaram seus oponentes no tabuleiro.

Já no Estádio Municipal Bianor Nunes está acontecendo a modalidade de atletismo. Estão em disputa as modalidades de: “100 metros”, “arremesso de dardo”, “Salto em distância”, “400 metros”, 3.000 metros”, “800 metros” e “Revezamento 4×400 metros”.

Também acontecem as modalidades de futsal, voleibol, vôlei de areia”, “basquetebol” e “handebol”. Os locais que acontecem a competição: Ginásio Bigodão, Quadra de areia da defesa civil, Colônia Holandesa, Colégio SESPP e Ginásio Chapelão.

Os JEPS são uma realização do Governo do Paraná, através da Secretaria de Estado do Esporte, Secretaria de Estado da Educação, Núcleos Regionais de Educação e Escritórios Regionais do Esporte, com apoio das Prefeituras Municipais e da Federação Paranaense do Desporto Escolar (Reportagem:Marcos Junior).