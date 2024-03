Pro Tork Road Show NO DF, EM SP e RS

Três eventos diferente em três estados distintos

O fim de semana chegou e já é possível sentir os motores da Pro Tork Road Show esquentando.

As equipes se dividem para agitar três eventos, em três estados diferentes. O Cigano Globo da Morte no Encontro Nacional A.S.S.A. (Abutres), em Brasília (DF). Luquinha e Rodolpho se apresentam na 9ª edição do Night Track, no município de Morungaba (SP).

Já a Só Zerinho entra em ação no domingo, no Low Festival, na cidade de Gramado (RS). Todos os eventos têm entrada franca,

Sobre as equipes Pro Tork – O Cigano Globo da Morte traz o show tradicional dos circos. Com 23 anos de estrada, conta com pilotos treinados para manobras na esfera metálica. Eles já se apresentaram na Europa e Oriente Médio, além disso é a equipe mais premiada da modalidade na América do Sul.

A Só Zerinho Pro Tork Moto Show tem mais de 20 anos de história, sendo composta por 12 atletas profissionais e um narrador. Para a realização das acrobacias, eles utilizam motocicletas, quadriciclo, kart, carros e caminhão.

Luquinha é hexacampeão brasileiro na categoria principal da modalidade, a Pro Motor, enquanto Rodolpho é campeão na classe Trail. O espetáculo dos atletas é feito com motocicletas especialmente preparadas, entre elas, CBR600RR, Kawasaki Z800, KTM Duke 390, Falcon 400i, Fazer 600 e a minimoto Pro Tork TR125F.

As atrações Pro Tork têm o patrocínio da Sportbay.