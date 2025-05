Produtoras de café de Tomazina alcançam SUCESSO (assistam)

No Segundo Cupping e Leilão de Cafés Especiais

O bairro Matão, em Tomazina, foi palco recente do segundo Cupping e Leilão de Cafés Especiais organizado pelo grupo Mulheres do Café, formado por 24 produtoras da região. O evento, realizado na sede da Associação de Produtores e Produtoras de Café Especial Matão (Approcem), reuniu cafeteria, torrefações, cooperativas e exportadoras, consolidando-se como um marco no setor de cafés especiais.

Com o objetivo de valorizar e promover a produção local, o evento contou com 23 amostras de café, todas avaliadas com laudo técnico de acordo com a tabela SCA (Specialty Coffee Association). Os lotes que atingiram pontuação superior a 80 pontos foram leiloados com preços que variaram entre R$ 1.100 e R$ 4.000 por saca de 30 quilos, superando as expectativas dos organizadores e participantes.

As integrantes do grupo Mulheres do Café afirmam que o evento foi um grande sucesso, tanto em termos de participação quanto de valorização dos cafés especiais produzidos na região, pois consquistam espaço no mercado desde 2015, premiadas em diversos concursos, como o Concurso Café Qualidade Paraná e o Concurso Sabores do Norte Pioneiro.

A programação do evento incluiu início com um café da manhã, seguido pelo cupping, almoço, e, à tarde, o leilão dos lotes. O evento foi finalizado com um churrasco e música ao vivo, oferecendo um ambiente descontraído para a troca de experiências entre os participantes.

O evento contou com o apoio de diversos parceiros e colaboradores, incluindo a Prefeitura de Tomazina, e também teve a presença de Mauricianos Castro Alves, coordenador regional do IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural). O terceiro Cupping e Leilão de Cafés Especiais já tem data marcada: será realizado em 14 de novembro de 2025.

O grupo Mulheres do Café tem se destacado ao longo dos anos pela sua contribuição para o fortalecimento do café especial na região e pela crescente valorização do trabalho das mulheres na produção de cafés de alta qualidade.

“Todas são protagonistas do nosso desenvolvimento econômico, gerando renda e emprego, temos orgulho e satisfação”, disse o prefeito Flávio Zanrosso.