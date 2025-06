Programa beneficia cidades do NP: vídeos

Com mais de R$ 230 milhões em investimentos

O Governo do Paraná anunciou, nesta sexta-feira (27), mais de R$ 230 milhões em investimentos para pavimentação urbana nas regiões Norte e Norte Pioneiro por meio do programa Asfalto Novo, Vida Nova. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, durante eventos em Jacarezinho e Cornélio Procópio, com a presença de prefeitos, deputados e lideranças regionais.

Os recursos atendem 41 municípios das associações AMUNOP e AMUNORPI, beneficiando toda a região do Norte Pioneiro — a primeira do Paraná a ser integralmente contemplada pelo programa.

Na região de Cornélio Procópio, são R$ 72 milhões aos municípios da Amunop, e na região de Jacarezinho mais R$ 158 milhões às cidades da Amunorpi. “Parcerias que tiram a poeira e a lama da vida das pessoas e colocam cidadania no asfalto”, completou o deputado.

O deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSD) destacou a importância do programa, que promove obras de asfaltamento, recapeamento, drenagem, iluminação pública e urbanização. “Tira a poeira e a lama da porta das casas e coloca cidadania no asfalto”, afirmou. Também foram anunciados investimentos em praças, barracões industriais e compra de equipamentos viários.

A iniciativa atende critérios técnicos e ambientais, como plano diretor atualizado, adesão ao Paraná Mais Verde e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com ações de compensação ambiental por meio do plantio de mudas nativas em áreas urbanas.

O Asfalto Novo é considerado o maior programa de urbanização da América do Sul. Com sua recente expansão, passou a incluir cidades com até 100 mil habitantes, alcançando 377 municípios paranaenses, totalizando mais de R$ 2,2 bilhões em investimentos. A nova etapa prevê ainda R$ 580 milhões para pavimentar 426 km de vias urbanas, beneficiando cerca de 1,3 milhão de pessoas.

Além da mobilidade urbana, o programa gera empregos, valoriza os municípios e contribui para a melhoria da qualidade do ar, com a eliminação estimada de até 70 toneladas de poeira por quilômetro de rua pavimentada.

Entre obras planejadas, liberadas para licitação ou autorizadas para homologação, serão mais de R$ 72 milhões para 19 municípios que integram a Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop) e mais de R$ 158 milhões a 22 cidades que fazem parte da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi).

“O Asfalto Novo, Vida Nova é o maior programa de urbanização da América do Sul, pavimentando todas as ruas de terra dos pequenos e médios municípios do Paraná e acabando com o barro e a lama da frente das casas das pessoas. São investimentos que mudam a cara das cidades, com mais mobilidade, segurança e dignidade para os moradores” afirmou Guto Silva.

Os recursos abrangem pavimentação asfáltica, recapeamento, sistemas de drenagem, iluminação pública e outras intervenções necessárias para melhorar a mobilidade urbana das cidades. Além disso, foram anunciados aportes para reforma de praças, construção de barracões e compra de equipamentos viários.

Para participar do programa, os municípios devem manter Planos Diretores atualizados, apresentar mapeamento técnico detalhado das vias urbanas prioritárias e submeter projetos de engenharia completos para processos licitatórios em prazo máximo de seis meses após adesão formal.

Também é necessário ser signatário do Programa Paraná Mais Verde e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU

CIDADES – No Norte Pioneiro, serão beneficiados os municípios de Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairink, Figueira, Ibaiti, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, São José da Boa Vista, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

“A nossa região nunca recebeu tantos recursos do Governo do Estado quanto recebeu nos últimos anos. Só hoje são mais de R$ 158 milhões entre obras liberadas ou previstas. Isso tem impactado a vida das pessoas, fazendo com que todas as vias urbanas do Norte Pioneiro sejam asfaltadas”, afirmou o presidente da Amunorpi e prefeito de Jaboti, Regis William.

“Este é um Estado que trabalha com os municípios. Hoje, a cidade que tem projeto, recebe os recursos necessários para pavimentação e urbanismo. É uma parceria que tem funcionado e impactado muita gente”, disse o prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares. O município, por exemplo, vai receber recursos para asfaltar todas as ruas que faltam do distrito Marques dos Reis, onde hoje ainda existem ruas de terra.

NORTE – Na região Norte, receberão recursos as cidades de Abatiá, Andirá, Assaí, Bandeirantes, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Itambaracá, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, Sertaneja e Uraí.

“As cidades do Norte estão recebendo mais de R$ 72 milhões em investimento que vão tirar poeira e o barro das ruas das cidades, com várias obras de infraestrutura. Com isso, o Estado mostra que pensa nos municípios pequenos”, disse o presidente da Amunop e prefeiro de Sapopema, Paulinho Branco. Na cidade, os recursos serão usados para asfaltamento de vias urbanas e calçamento.

EXPANSÃO – O Governo do Estado ampliou recentemente o escopo do programa Asfalto Novo, Vida Nova para incluir municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes, contemplando 14 cidades adicionais.

Esta fase representa um aporte adicional de R$ 580 milhões, viabilizando a pavimentação de 426 quilômetros de vias urbanas e beneficiando aproximadamente 1,3 milhão de pessoas em todo o território paranaense. Com a expansão atual, o programa contempla 377 municípios paranaenses, totalizando mais de R$ 2,2 bilhões de investimentos.

“São convênios muito importantes, porque só os recursos que o município arrecada não são suficientes para que a gente tenha obras importantes como estas nas cidades da região”, afirmou o prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano.

Além dos impactos de mobilidade, o programa valoriza os municípios, gera empregos e, inclusive, melhora a qualidade do ar das cidades. A estimativa é que a cada quilômetro de rua de terra que é pavimentado significa a eliminação de 70 toneladas anuais de poeira da atmosfera.

PRESENÇAS – Também estiveram presentes nos eventos o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo; o deputado Cobra Reporter demais autoridades regionais.