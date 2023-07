Projetos gratuitos no Programa Casa Fácil

Famílias podem solicitar benefício para construções de até 70 m²

Uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Jacarezinho, a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos do Norte Pioneiro e o CREA-PR está viabilizando projetos gratuitos de residências para os moradores da cidade. Pelo programa, a Prefeitura contribui com um pagamento anual à Associação, que fica responsável pela elaboração dos projetos e documentações necessárias à construção.

Nesta quinta-feira, dia 6, o prefeito Marcelo Palhares recebeu em seu gabinete o engenheiro civil Nilton Batista Prado, presidente da AEANP. “Conversamos sobre o Programa Casa Fácil, uma parceria entre a Prefeitura, a Associação e o CREA-PR, por meio da qual são elaborados projetos para construção de casas de até 70 m², gratuitamente. É uma forma de ajudar as famílias com renda familiar de até 5 salários-mínimos, que não tenham residência própria, a construírem dentro das normas técnicas e de forma legalizada”, explica Palhares.

Todos que tiverem interesse podem procurar a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano para mais detalhes. É necessário levar uma cópia da matrícula do imóvel ou contrato de compromisso de compra e venda (que comprove a propriedade do lote ou terreno), RG, CPF e comprovante de renda.

Nilton Batista solicitou ao Prefeito auxílio na divulgação do Programa Casa Fácil, para que cada vez mais famílias possam se beneficiar com os projetos gratuitos. “Nós estamos à disposição, e a população pode nos procurar em nossa sede, ou diretamente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Vamos procurar atender de forma profissional e atenciosa a todos que nos solicitarem”, finaliza.

Serviço

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano fica na Rua Antonio Lemos, 908 (próximo à Rádio Educadora). Contato pode ser feito por e-mail ([email protected]) ou pelo telefone (43) 3911-3106.