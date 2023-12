PROJETO feito por mulheres do Sicredi forma turma do “Meu 1º Emprego” em SAP

Comitê Mulher da Sicredi Norte Sul realiza formatura de jovens

Aconteceu em Santo Antônio da Platina a formatura da turma pioneira do projeto “Meu 1º Emprego”. Projeto estruturado e desenvolvido pelas associadas do Comitê Mulher da Sicredi Norte Sul. Além dos formandos, participaram do momento familiares, as associadas do Comitê Mulher, gerentes, colaboradores e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da cooperativa.

O Meu 1º Emprego possui o objetivo de capacitar jovens de 16 a 21 anos, para o mercado de trabalho e preparação para participação em entrevistas de empregos. Foram 10 módulos, que aconteceram de forma on-line, com temas como perfil comportamental, comunicação, redes sociais, Excel básico entre outros. As associadas do Comitê Mulher indicaram jovens que pudessem ter interesse em participar e cada jovem foi apadrinhado por uma delas durante o curso. Elas também foram as facilitadoras de cada módulo.

Participaram da primeira turma 22 jovens de treze municípios da nossa região. Como incentivo aos jovens participantes do meu 1º Emprego a Sicredi Norte Sul realizará um processo seletivo exclusivo para o banco de talentos da cooperativa.

O Presidente da Sicredi Norte Sul, Paulo José Buso Júnior fala da importância de ações como essa na comunidade: “É uma satisfação para nós vermos um projeto como esse ter início dentro da nossa cooperativa. O meu 1º Emprego vem para unir o protagonismo e a liderança das mulheres com a energia e disposição para aprender dos jovens.” E comemora: “Que esse seja o início de uma jornada de sucesso para os participantes.”

O projeto “Meu 1º Emprego” vem alcançando resultados além de seus objetivos iniciais, pois empresas da região já tem procurado as participantes do Comitê Mulher para indicação dos jovens. A próxima turma já está sendo planejada para o ano que vem.