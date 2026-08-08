Projeto homenageia música sertaneja raiz

Cantora de Quatiguá gravou “Modão & Seresta” no local onde viveu a infância ao lado dos avós

A cantora sertaneja Anadark natural de Quatiguá, apresenta ao público seu mais novo projeto, Modão & Seresta, um trabalho que representa anos de dedicação, persistência e amor pela música.

Cantando desde a infância, Anadark já é conhecida em toda a região por suas participações em programas de televisão e pelos inúmeros shows realizados em eventos e festas. Com uma trajetória construída com muito esforço, ela vem de uma família humilde, sempre acreditou que, com trabalho e o apoio das pessoas, é possível transformar sonhos em realidade.

O projeto foi gravado onde seus avós trabalhavam de caseiro e quando criança, Anadark passava a maior parte do tempo com eles ouvindo a música sertaneja raiz. Hoje seus avós já falecidos, Anadark quis homenagear esse legado gravando esse projeto no mesmo local onde cresceu.

O lançamento do projeto marca mais um importante passo em sua carreira e busca valorizar a música sertaneja de raiz, levando emoção e autenticidade ao público. Agora, a cantora faz um convite especial à população do Norte Pioneiro e de todo o Paraná: assistir ao lançamento, compartilhar com amigos e familiares e ouvir as músicas nas plataformas digitais.

Cada visualização, compartilhamento e reprodução faz diferença para que o projeto alcance cada vez mais pessoas e abra novas oportunidades para que uma artista da nossa região possa levar seu trabalho para todo o Brasil.

“Esse projeto é a realização de um sonho e representa toda a minha caminhada. Conto com o carinho e o apoio de cada pessoa para que essa música possa chegar ainda mais longe.”

Ouça no Spotify: https://open.spotify.com/track/1wWD8BIG3UdtmMD8LlAjoy?si=LaKxdyRiR6-LuaNoWkzUCA&utm_source=copy-link