Projeto Verão no “MOLINI’S MAIS”

Parceria com Studio RJ Treinamento Personalizado

Nesta terça-feira (24) aconteceu o Projeto Verão Mais Vida Ativa com a participação de vários clientes, amigos e colaboradores com realização das atividades no estacionamento do Molinis Mais.

Feitos alongamentos e treino funcional aeróbico para todas as idades, sob supervisão dos Profissionais de Educação Fisica Jayro Henrique e Regiane Diniz. Após os exercícios, que duraram cerca de 40 minutos, servido um saudável café da manhã.

A parceria continua, e a partir da próxima semana todas as segundas-feiras das 8h15 as 9h15 no Molini’s Mais. Na semana que vem, haverá também aulão de dança com a professora Regi Diniz.

O Projeto Verão Mais Vida Ativa é uma iniciativa do Grupo Molini’s pensando no bem estar e saúde de seus clientes, contando com a parceria do Studio RJ.

O Studio RJ Treinamento Personalizado foi inaugurado em janeiro em Jacarezinho, atendendo com treinamento personalizado no período da manhã das 6h30 as 8h com duas turmas, e das 17h as 20h30 com 4 turmas, ajudando a melhorar seu condicionamento físico, auto estima, perda de peso com treinos personalizados de acordo com objetivo de cada aluno. Sua localização é próxima ao Molini’s Mais em Jacarezinho na Rua Paraná, nº 220, Centro.