Quase pronta ponte em Salto do Itararé

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), deve finalizar agora em agosto a reforma da ponte sobre o Ribeirão Patrimônio na PR-151 em Salto do Itararé, na região do Norte Pioneiro. A estrutura fica na saída do município para Alemoa, distrito de Siqueira Campos, e também é parte da ligação rodoviária com Carlópolis.

Estão sendo realizados os serviços de limpeza da ponte, substituição do antigo guarda-corpos por mureta de proteção em concreto, instalação de pingadeiras e a recomposição de drenos. Nas cabeceiras estão sendo implantadas sarjetas de concreto e meio-fio, descidas d’água e dissipadores de energia, todos dispositivos para conduzir a água das chuvas até o ribeirão, protegendo os aterros dos acessos contra erosão.

A ponte tem 22 metros de comprimento e largura de 5 metros, sendo de faixa única e fazendo ligação com trecho não-pavimentado da PR-151, mas a estrutura em si conta com pavimentação asfáltica sobre o tabuleiro.

Esta obra está contemplada em um contrato de manutenção de oito obras de arte especiais (OAEs) em rodovias administradas pelo Escritório Regional Norte Pioneiro da Superintendência Regional Norte do DER/PR, um investimento de R$ 7,6 milhões. Somente na ponte sobre o Ribeirão Patrimônio o investimento é de cerca de R$ 175 mil.