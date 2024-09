Quinze cidades do NP na Rota do Progresso

Programa tem investimento de R$ 2,5 bilhões

A primeira dama do Governo do Estado do Paraná, Luciana Saito Massa, aceitou o convite do secretário de Estado do Planejamento, Guto Silva (os dois na foto) para ser a madrinha do Programa Rota do Progresso, que visa elevar os índices de desenvolvimento dos 80 municípios paranaenses que mais precisam.

Com foco no desenvolvimento social e na geração de oportunidades, o programa vai impulsionar a economia local, fortalecer o agronegócio e conectar pequenas cidades às grandes empresas. Com a participação de Luciana, serão anunciadas iniciativas voltadas às mulheres, principalmente de áreas rurais, garantindo que todas tenham espaço para crescer e prosperar.

Os investimentos atendem, entre os 80 municípios elencados, 15 do Norte Pioneiro, Congonhinhas, Curiúva, Jaboti, Japira, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Rancho Alegre, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santa Amélia, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, São Sebastião da Amoreira, Sapopema e Tomazina.

Luciana ressaltou que recebeu com grande entusiasmo o convite, pelo programa representar mais do que uma oportunidade, mas um compromisso profundo com o desenvolvimento sustentável e abrangente do Paraná.

“O Rota do Progresso também foca fortemente na criação de iniciativas voltadas para as mulheres. Estamos firmemente empenhados em garantir que elas tenham a oportunidade e o espaço para crescer e prosperar. Acreditamos que o empoderamento feminino é essencial para um desenvolvimento justo e sustentável de nossa sociedade”, disse ela.

Segundo Guto Silva, o ingresso da primeira-dama no programa, que engloba investimentos pontuais em infraestrutura e na geração de renda, adiciona mais recursos ao caráter transformador dos municípios.

“Com a madrinha do projeto, a nossa primeira dama Luciana Saito Massa, teremos a contribuição da inserção de questões na área social, de saúde e de educação. O programa ganha outras proporções, mas com o mesmo objetivo, melhorar a vida das pessoas, sobretudo nesses municípios que precisam desse apoio especial por parte do governo do Estado”, observa.

Para o diretor de Projetos da SEPL, Marcos Marini, a participação de primeira-dama demonstra ainda mais o comprometimento do Governo do Estado com a evolução dos municípios.

“O Programa Rota do Progresso objetiva melhorar a qualidade de vida, indicadores socioeconômicos da população nesses municípios, e a primeira dama atuará conosco fortemente nas questões sociais, demonstrando a preocupação do governo paranaense com o desenvolvimento dos seus municípios”, disse ele.

PROGRAMA – O programa envolve o investimento de R$ 2,5 bilhões pelo Governo do Estado em 9 eixos programáticos que vão atender 80 municípios com os menores índices de desenvolvimento do Estado.

Entre os investimentos estão estímulos à agropecuária, com incentivo à geração de renda, pavimentação de estradas rurais e priorização de pequenos negócios na aquisição de alimentos para programas sociais. Além disso, serão construídos barracões industriais, capacitados jovens na área de tecnologia e comunicação, confeccionados planos de desenvolvimento por cidade e investidos recursos em abastecimento de água.