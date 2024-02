Pesquisa sobre A PRESIDÊNCIA tem resultado positivo para Ratinho Junior

Ele supera Zema, Caiado e Barbalho

O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) desponta como um dos grandes candidatos à presidência da República para 2025. Um levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas no final de janeiro aponta Ratinho Junior entre os quatro candidatos com maior potencial de voto.

Reeleito com uma votação recorde em 2022 e com altos índices de aprovação da população no Paraná, teve o melhor desempenho do paranaense acontece em um cenário mais provável, sem a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível e não poderá concorrer ao Palácio do Planalto em 2026.

Nesta simulação, Ratinho Junior aparece com 6,2% das intenções de voto, à frente de outros prováveis concorrentes como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 5,8%, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), com 2,1%, e o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), com 1,1%.

Nesta configuração, o atual presidente Lula (PT) lidera com 37,4%, contra 17,4% do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e 10,3% de Ciro Gomes (PDT).

Em outro cenário, com Michelle Bolsonaro (PL) no lugar de Tarcísio de Freitas, o governador do Paraná chega a 5,1% das intenções de voto, novamente à frente de Caiado (1,9%) e Barbalho (0,9%), enquanto Lula (37,6%), Michelle (23%), Ciro (9,3%) e Zema (6,5%) aparecem numericamente acima.

Mesmo em um terceiro cenário menos provável, em que Bolsonaro consiga reverter o processo de inelegibilidade, Ratinho Junior mantém a quarta posição, sendo o candidato com a maior intenção de voto entre os atuais governadores, com 3,9%.

APROVAÇÃO – A Paraná Pesquisas também mediu o nível de aprovação do atual presidente, com um empate técnico entre aqueles que dizem aprovar (48%) ou desaprovar (47,8%) o governo Lula, enquanto 4,1% não souberam ou não responderam.

O índice contrasta com uma aprovação de 76,9% de Ratinho Junior como governador na pesquisa mais recente do mesmo instituto, realizada no fim de outubro.

SOBRE A PESQUISA – A sondagem para a próxima eleição à presidência da Paraná Pesquisas entrevistou pessoalmente 867 eleitores com 16 anos ou mais em 164 municípios de 26 estados e do Distrito Federal entre os dias 24 e 28 de janeiro de 2024. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou menos, com grau de confiança de 95%.

