Mais reforço de base asfáltica em Ribeirão

Reforço de base asfáltica no Jardim Salomão Sogayar

Na manhã desta terça-feira (09) foram iniciados os trabalhos de reforço de base asfáltica nas imediações do Jardim Salomão Sogayar antes de iniciar o recapeamento asfáltico. As três escavações buscam promover mais durabilidade no recape, visto que, o local é um ponto de muito acúmulo de água.

As equipes vêm trabalhando de forma incansável para recuperação das vias públicas danificadas pelo excesso de chuvas. Esse novo pacote de obras de recapeamento está levando investimento aos bairros: Carlos Stort I e II, Centro e também Jardim Europa.

O Governo Municipal segue também com outras obras em andamento de forma simultânea, como a recuperação da ponte de acesso à cidade, sinalização horizontal de faixas de pedestres e pare, limpeza do Jardim Salomão Sogayar, recuperação de estradas rurais, entre outros.

O prefeito João Carlos Bonato tem acompanhado de perto todos os trabalhos que buscam trazer mais qualidade de vida aos ribeirão-clarenses. “Estamos com diversas obras significativas ocorrendo de forma simultânea. Em breve, conforme o cronograma da empresa, outros pontos da cidade serão atendidos”, disse o prefeito.

RUAS INCLUSAS NO RECAPEAMENTO (28.597,90 m²):

Rua Benjamin Constant 913,24 m²

Rua João Silvério Júnior 563,30 m²

Rua Oswaldo Amaral de Oliveira 1727,76 m²

Rua Luiz Carlos Paraná 923 m²

Rua Coronel Joaquim Ribeiro Gomes 547,46 m²

Rua Marechal Deodoro da Fonseca 3646,40 m²

Rua Professor Maria Asunção Pereira 2461,81 m²

Rua Professor Lourdes Rocha David 3480,59 m²

Rua Alfeu Baggio 2114,94 m²

Rua Elias Xavier de Barros 2631,60 m²

Rua Noé de Faria Neia 2695,82 m²

Rua Dom Pedro ll 5308,65 m²

Rua Coronel Emilio Gomes 752,57 m²

Rua Antônio Rebelo Ferreira 830,76 m²

Total de investimentos: 28.597,90 m² de recapeamento asfáltico