Reforma da PONTE interestadual entre Carlópolis e S.Paulo

O Secretário da Infraestrutura do Governo do Paraná, Deputado Federal Sandro Alex e o Prefeito de Carlópolis Hiroshi Kubo anunciaram a reforma da ponte interestadual que liga os municípios de Carlópolis (PR) e Fartura (SP).

As obras iniciaram nesta segunda feira, dia 25 de março e a ponte se tornará mais bonita e mais segura. Os investimentos na reforma, com recursos do Governo do Paraná, situa-se na ordem de R$ 4 milhões e vai beneficiar Carlópolis, o Norte Pioneiro e boa parte dos Estados do Paraná e São Paulo (Fotos:ÇMarcelo Rossi).