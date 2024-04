JACAREZINHO: CINE Iguaçu reinaugurado

Trazendo de volta a magia do cinema



Olhos fixos na enorme tela, cheiro de pipoca e toda a magia que o cinema proporciona. Após décadas, a população de Jacarezinho pode voltar a ter esse lazer sem precisar ir para outros municípios. E isso porque o Cine Iguaçu está de volta.

A reinauguração do espaço aconteceu nesta terça-feira (02), dia do aniversário de 124 anos de emancipação política de Jacarezinho, como um verdadeiro presente aos cidadãos. Foram três filmes em cartaz, com entrada franca, e grande procura popular.

Após a solenidade de reinauguração, no período da manhã, com a presença do prefeito Marcelo Palhares, vereadores, secretários municipais, lideranças e população, houve a primeira sessão do dia, com o desenho Kong Fu Panda 4.

A tarde foi a vez de mais uma franquia de sucesso estar na tela do Cine Iguaçu: Godzilla e Kong. Já à noite o filme em cartaz foi Os Escolhidos. A avaliação é de que a retomada foi das mais positivas, tanto em termo de público como em qualidade.

“Muito feliz, muito orgulhoso com a volta do nosso Cine Iguaçu, um patrimônio cultural e histórico de Jacarezinho que infelizmente estava abandonado, mas agora voltou para ficar. É uma alegria ver tanta gente aqui, inclusive crianças que nunca tinham ido a um cinema e agora têm essa opção”, comemora o prefeito Marcelo Palhares.

“Reformamos por completo o cinema e agora temos esse compromisso de ter grandes sucessos em cartaz. É mais uma conquista muito importante e mais um motivo para Jacarezinho comemorar neste aniversário de 124 anos”, continua o gestor.

A reforma citada pelo prefeito Marcelo Palhares foi responsável por uma readequação completa do espaço. Desde o telhado, passando por sala de máquinas, hidráulica, elétrica, piso e teto, passaram por melhorias ou reconstruções. Ainda foram implantados dispositivos de segurança e acessibilidade que atendam as normas atuais. Para isso foram investidos quase R$ 600 mil.

PROGRAMAÇÃO

A reinauguração do Cine Iguaçu faz parte da vasta programação dos 124 anos de emancipação política de Jacarezinho. As atividades começaram na segunda-feira, com a abertura da Casa do Autista e Miss Jacarezinho.

Na terça, além da reinauguração do cinema, ainda houve hasteamento da bandeira, jogo de futebol entre Amigos do Marcelo Carioca e Amigos do Luizão, desfile cívico na Rua Paraná e missa de aniversário.

Nesta quarta a programação segue com a entrega do Meu Campinho da Vila Alves e assinatura do contrato para pavimentação da Rua Dom João VI. Na quinta haverá a entrega da reforma da OBG Bicharedo.

Sexta-feira as atividades seguem com entrega da Capela Mortuária do Aeroporto e show da Banda PMPM, no CAT. No sábado acontecem o encontro dos ex alunos do Colégio Cristo Rei e a entrega de títulos da Vila Leão e Nossa Senhora das Graças. No domingo, encerrando a programação, é a vez do encontro de carros antigos na Praça Rui Barbosa.