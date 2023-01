Requião Filho assume liderança da  oposição

Bancada se reuniu nesta segunda-feira

O deputado estadual Requião Filho (PT) é o novo líder da bancada de Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Ele assume o cargo na próxima quarta-feira (1º), quando os parlamentares da 20ª Legislatura (2023-2026) serão empossados. Requião assume a Oposição em substituição ao deputado Arilson Chiorato (PT), que será o vice-líder da bancada.

Reeleito em outubro com mais de 85 mil votos para o terceiro mandato como deputado estadual, Requião Filho tem um posicionamento contundente contra as políticas econômicas e sociais do governo Ratinho Jr.

Natural de Curitiba, Maurício Thadeu de Mello e Silva tem 43 anos e é filho do ex-senador e ex-governador do Paraná Roberto Requião e Maristela Quarenghi de Mello e Silva. Membro de uma família com história política da qual se orgulha muito, é casado e pai dos gêmeos Marcelo e Matheus.

Ingressou na política em 2014, quando foi eleito deputado estadual pela primeira vez e chegou a ser o líder da bancada de oposição em 2016. Em 2018 foi reeleito para o segundo mandato, sendo o quarto mais votado para aquela legislatura. No ano passado, conquistou novamente uma vaga para a Assembleia Legislativa, aprovação popular que é atribuída ao seu intenso combate à corrupção e fiscalização do Executivo, numa marcação cerrada em prol do interesse público.