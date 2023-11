Reunião conjunta da Regional da Casa Civil e AMUNORPI em S.C.

Prestação de contas com responsabilidade e comprometimento

Exclusivo: O Coordenador Regional da Casa Civil do Norte Pioneiro, Juarez Leal Daio, juntamente com o Presidente da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro, Prefeito de Siqueira Campos, Luiz Henrique Germano convidam para reunião conjunta entre presidida pelo presidente Germano.

Ocorrerá no dia 30 de novembro (uma quinta-feira), a partir das nove horas na Casa da Cultura Neuri Camargo , de Siqueira Campos (endereço: Avenida Marginal, 935).

Na ocasião, a regional, por intermédio de seus membros, fará a prestação de contas de investimentos do governo na região, em relação à Saúde, Educação, Agricultura, entre outros.

Haverá participação de Mounir Chaowiche (foto da última vez em que visitou o Npdiario) diretor de operações do Fomento Paraná , além de chefes regionais.