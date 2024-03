Jacarezinho investe R$ 700 mil em praça na Vila SÃO PEDRO

Guadalajara com chafariz em Jacarezinho



A Prefeitura de Jacarezinho anunciou a assinatura do contrato nº 153/2024, que tem como objetivo a revitalização da Praça Benedito Moreira (Praça Guadalajara), localizada na Vila São Pedro. A empresa Serrato e Vertuan Construções Ltda – ME foi a contratada para realizar a obra, com um investimento total de R$ 704.830,63.

Este projeto faz parte de um esforço contínuo da administração municipal para melhorar a qualidade de vida dos jacarezinhenses, proporcionando espaços públicos mais acolhedores e funcionais. A Praça é um ponto de encontro tradicional para as famílias e um local importante para o lazer e a cultura local.

A tomada de preços nº 32/2023 definiu os termos e especificações técnicas para a execução do projeto, que está previsto para ser concluído em seis meses, embora o contrato tenha validade de doze meses. A fiscalização do contrato ficará a cargo da secretária municipal de Desenvolvimento Urbano, Suéllen Rosseto Moraes dos Santos.

A revitalização incluirá diversas melhorias, como novos equipamentos de lazer, paisagismo e infraestrutura adequada para eventos culturais e sociais. A expectativa é que, uma vez concluída, a praça revitalizada se torne um novo cartão-postal da cidade, atraindo visitantes e estimulando a economia local.

O prefeito Marcelo Palhares expressou seu entusiasmo com o início das obras: “Estamos comprometidos em oferecer aos nossos cidadãos espaços públicos que promovam o bem-estar e o desenvolvimento social. A Praça Benedito Moreira faz parte de uma série de iniciativas que planejamos implementar para revitalizar nossa cidade”, destaca. “Vamos trazer de volta o chafariz que tanto alegra as crianças e dá aquele brilho especial ao espaço”, finaliza.

Com a assinatura do contrato, no dia 13 de março de 2024, as obras estão programadas para começar nos próximos dias, marcando mais um passo importante na transformação urbana e social de Jacarezinho.