Ribeirão-clarenses participam de evento

De agroecologia na sucessão familiar

Um grupo de produtores de Ribeirão Claro participou durante a 61ª edição da ExpoLondrina do “Seminário de agroecologia na sucessão familiar”, a convite das técnicas do Instituto de Desenvolvimento Rural (IDR-PR) Marina Lima e Denise Lutgens Minguini.

Houve a colaboração da Prefeitura por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, representada pelo secretário Celso Gozzi Néia com apoio do prefeito João Carlos Bonato e da vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini.

O tema tem sido amplamente discutido, visto que, é um dos maiores problemas enfrentados no campo paranaense, o êxodo rural. E frente a este cenário, a agroecologia tem sido a alternativa de escolha para permanência nas propriedades rurais.

Participaram do evento diversos produtores, inclusive produtores de maracujá orgânico. Conforme os técnicos, as famílias dos produtores Ivo Genil de Oliveira e Osvaldo Pinto participaram com intuito de estimular e fortalecer os negócios familiares em prol da permanência no campo.

Esse incentivo da produção do maracujá orgânico em Ribeirão Claro por meio do Programa Coopera Paraná, foi um dos destaques no evento. Conforme a técnica de extensão rural do IDR-Paraná, Marina Lima, os jovens produtores uniram a agroecologia e a sucessão familiar, que tem sido uma experiência de sucesso na cidade. Ligados à Associação de Agricultores de Produtos Orgânicos de Ribeirão Claro, comercializam as frutas tanto na merenda escolar, como nas feiras da região.

“Os jovens estão ganhando seu espaço no campo investindo em capacitação, cursos, viagens que estão ligados diretamente a atividade produtiva. É um dos exemplos que deu certo. Estamos à disposição da comunidade junto à Secretaria de Agricultura para motivar e incentivar mais famílias à sucessão familiar”, disse Marina.