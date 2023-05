Ribeirão Claro ativa nova pavimentação

Essencial que as faces de cada bloco sejam bem produzidas e paralelas, o que também garante o travamento; é um critério de aceitação do material em função desse aspecto

A Prefeitura de Ribeirão Claro vem investindo constantemente no Distrito Administrativo Cachoeira do Espírito Santo. Nesta semana, os maquinários já estão preparando o solo de mais uma rua para dar início a mais uma etapa de pavimentação com blocos de concreto intertravados.

A via pública contemplada é a Padre Germaninho, situada em frente à igreja católica da Cachoeira.

Além disso, outras três vias de acesso à represa também já vêm recendo melhorias do Governo Municipal, as ruas: Flauzino Fortunato do Prado, João Brasilino da Silva e Professora Ana Pinheiro que após concluídos os serviços vão facilitar o acesso para moradores e turistas do Distrito para ter acesso ao balneário (represa) no embarque e desembarque das embarcações como barcos, lanchas, jet-ski, entre outros.

O prefeito João Carlos Bonato e a vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini ressaltam que os investimentos no Distrito vêm para valorizar o local trazendo mais qualidade de vida aos moradores e turistas.