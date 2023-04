Ribeirão Claro elege Rainha e Princesas

Do Rodeio no Patrimônio Três Corações

A 24ª edição da Cavalgada Ecológica realizada no Patrimônio Três Corações anunciou na noite desta sexta-feira (21) as vencedoras do concurso de Rainha e Princesas do rodeio.

Taís Aparecida Calegari foi a escolhida pelos jurados para representar a rainha do rodeio neste ano. Já Vitória Luiza da Silva e Maria Natália Calegari ficaram com o título de 1ª e 2ª princesas, respectivamente.

O trio foi vencedor após desfilar sob o olhar dos jurados que avaliaram beleza, simpatia e desenvoltura. As ganhadoras receberam as respectivas faixas, além de flores e presentes oferecidos pelos patrocinadores do concurso.

O prefeito João Carlos Bonato, a vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini e a primeira dama Elizângela Augusta Paschoal Bonato parabenizam as ganhadoras e ressaltam que independente de quem venceu, todas representariam muito bem a tradicional festa dos Três Corações.

O desfile contou com apresentação cultural dos alunos da Escola Municipal João Teodoro da Silva junto a professora Andréia Gavioli, a coreografia Romaria em homenagem à Padroeira do Brasil. E contou com a participação da Rainha e 1ª princesa da Cavalgada 2019 e Rainha da Fescafé de 2018, com entrega das faixas.