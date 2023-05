Veja abaixo detalhes de como concorrer

Ainda estão abertas as inscrições para o cargo de Conselheiro Tutelar de Ribeirão Claro. A data limite vai até quarta-feira que vem, dia 17.

Interessados em concorrer aos cargos devem cumprir com os requisitos do edital disponível no site www.ribeiraoclaro.pr.gov.br

Inscrições devem ser realizadas no Setor de Protocolos da Prefeitura.