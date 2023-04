Ribeirão Claro no “Gestores do Esporte”

Representantes da Secretaria Municipal de Esporte e Laze

Representantes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Ribeirão Claro estiveram presentes no 8º Encontro de Gestores de Esporte do Estado do Paraná.

A iniciativa teve por objetivo compartilhar resultados das políticas aplicadas pela Secretaria do Estado, e servir como uma ferramenta de interlocução para troca de experiência entre os municípios. Foram mais de 500 participantes oriundos de 255 cidades do Paraná.

Conforme o secretário João Roberto Pacheco, que esteve acompanhado da servidora Paola Pedretti, o evento contou com diversas apresentações, palestras e discussões a respeito de gestão esportiva. “Dentre os assuntos mais debatidos foram: estrutura e planos de ação para o esporte, além de metas, e lançamento da segunda etapa da campanha.

Nesta edição Ribeirão Claro foi contemplada com certificação de selo bronze e estamos muito felizes por essa conquista”, detalhou Pacheco.

O prefeito João Carlos Bonato e a vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini destacam que a presença em eventos desse porte é muito produtiva, pois toda informação que venha para somar ao desenvolvimento do esporte e do município é bem-vinda. “Somos uma cidade pequena, mas com um enorme potencial esportivo. Temos a certeza de que o nosso secretário fará bom uso do aprendizado na aplicação dos projetos no Município”, disse Bonato.