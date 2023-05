Ribeirão Claro zera duas filas de espera

Mamografia e preventivo com atendimentos realizados por Sesc

O município de Ribeirão Claro zerou as filas de espera pelos exames de Mamografia e Papanicolau, que são análises preventivas contra câncer de mama e de útero, com os atendimentos realizados pela Carreta SESC Saúde da Mulher. Essa é mais uma conquista nesta sexta-feira (12), além da chegada da nova van zero km com capacidade para 15 passageiros que vai trabalhar com o transporte de pacientes.

Conforme o levantamento da equipe responsável do Sesc, ao todo foram realizadas 252 mamografias e 183 exames preventivos. Além disso, 804 pessoas foram alcançadas na promoção de palestras em educação e saúde, abordando temas como: Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) e orientação nas escolas sobre a cultura da paz – bullying. Destes, 750 eram alunos entre 10 e 19 anos do Colégio Estadual Joaquim Adrega de Moura e os demais foram 54 pessoas do Centro de Convivência do Idoso.

A equipe foi composta pelas enfermeiras Fabíola Morais Sobrinho e Nayara Tora dos Santos, pela administradora Simone Adamski e pelas técnicas de radiologia Bruna Esther Silvera e Rosani do Rocio Fidelis.

“Foram dias de atendimentos muito produtivos em Ribeirão Claro, a cidade é muito acolhedora, e verificamos que as pacientes são muito atentas no cuidado pessoal com os exames preventivos. Tivemos poucas faltas e conseguimos promover diversas orientações. O melhor de tudo foi poder zeras as filas de espera na cidade”, comentou a equipe Sesc.

O prefeito João Carlos Bonato e a vice-prefeita Ana Maria Baggio Molini parabenizam e agradecem a equipe do Sesc pelo excelente trabalho que vem sendo desenvolvido na Carreta em diversas regiões do Estado.

“Cuidar da saúde da mulher é prioridade, e por isso zerar a fila de espera por exames de mamografia era um dos nossos objetivos do plano de governo e alcançamos essa conquista com apoio do Sesc. Agradecemos a todos os envolvidos”, disseram os gestores Bonato e Ana.