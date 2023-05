Ribeirão do Pinhal ganha terrenos do Governo Estadual

E amplia o patrimônio da população

A Secretaria da Administração e da Previdência formalizou, por meio de escritura pública, a doação de um imóvel para Ribeirão do Pinhal. A área não estava sendo utilizada pelo Poder Público Estadual. Pertencia ao DER porém era usado pelo municipio.

A doação de imóveis e terrenos públicos atende apenas solicitações para fins de utilidade pública, sendo obrigatório que o município beneficiado use o bem para ofertar serviços à população ou garantir a manutenção do funcionalismo público municipal.

A prefeitura de Ribeirão do Pinhal utiliza o imóvel doado como pátio de máquinas, garagem e serviços públicos municipais. E também para o Grupo Escolar Dr Marcelino Nogueira.

O prefeito Dartagnan Fraiz agradeceu o benefício.

Nas fotos, aparece Marta Cristina Guizelini, chefe do Departamento de Patrimônio do Estado, Maria Lindinalva de Oliveira Siqueira, escrevente do cartório, e Márcio Caetano da Silva, Assessor Técnico do Deputado Tiago Amaral, que auxiliou no caso.

“A possibilidade da doação de imóveis em desuso pelo Estado, mas que ainda geram despesa de manutenção, é uma forma de garantir espaços que seguem ofertando serviços para a população dos munícipios. Esse é um compromisso do Paraná com todos os cidadãos, uma maneira de auxiliar nossas cidades a prestarem atendimentos a população e garantir o acesso as políticas públicas”, explicou o secretário da Administração, Elisandro Pires Frigo.

As doações de bens e imóveis acontece após solicitação de munícipios e análise do Departamento de Patrimônio do Estado da Secretaria da Administração e da Previdência, que realiza os trâmites dentro do Governo do Estado e encaminha a proposta para as autorizações legislativas. Os repasses são concretizados somente com a publicação de decreto ou projeto de lei.