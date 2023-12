Ribeirão do Pinhal também tem doula

Exerce a profissão desde maio no hospital ribeiro-pinhalense

Bianca Gomes Morais da Silva, de 27 anos, é natural de Ribeirão do Pinhal e é doula desde maio deste ano.

Ela estudou na Escola Técnica Instituto Eleven de Curitiba, e trabalha no acompanhamento de gestantes durante a gestação, a partir da educação Perinatal, que inclui todo suporte informativo e emocional necessário. Ela atende no Hospital e Maternidade São Camilo de Ribeirão do Pinhal.

Beatriz, que é casada e mãe de duas meninas, tem projeto a ser iniciado na Igreja Metodista: uma roda de conversa sobre parto ,amamentação, pós parto, e exterogestação, chamado “Chá com Doula”, para que as gestantes sejam apoiadas e orientadas gratuitamente por ela, mas ainda sem data definida para início. Também pintura gestacional.

A doula é uma profissional que tem como responsabilidade o acompanhamento da gestante durante todo o período de gravidez, parto e pós-parto, além de apoiar, encorajar, oferecer conforto e suporte emocional nesses momentos.

Telefone de contato ( 43)99636-5237.

