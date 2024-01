RICARDO Barros e Greca intensificam parceria em 2024

Visando eleições municipais e eventual disputa se Moro perder mandato no Senado

E 2024 iniciou com a parceria entre Rafael Greca (PSD) e Ricardo Barros (PP) fortalecida.

Os registros oficiais mostram os dois sorridentes em ao menos três agendas oficiais somente nesta semana.

Na segunda-feira, o deputado federal e secretário da Indústria, Comércio e Serviços participou com Greca da inauguração da escultura de Enedina Alves Marques no Calçadão da Rua XV.

Na terça, ambos foram à Cidade Industrial de Curitiba (CIC) visitar a indústria alemã Horsch e acompanhar as obras que marcaram os 100 quilômetros de vias asfaltadas na região.

Na quarta-feira, Barros prestigiou Greca no lançamento do projeto do Hospital Veterinário de Curitiba, em cerimônia na prefeitura. No Ministério da Saúde, Ricardo Barros incluiu os castra móveis como política pública de Saúde.

Barros que planeja disputar o Senado, caso a Justiça Eleitoral confirme a cassação do senador Sergio Moro (União) por abuso econômico, está construindo e fortalecendo apoios em setores políticos, empresariais e religiosos.

Ele já anunciou que visitará novamente os 399 municípios paranaenses em uma reedição da Caravana Progressista. Com esses movimentos, o secretário do Governo Ratinho Jr investe no fortalecimento da aliança PSD/Progressistas.