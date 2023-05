Romanelli com agenda lotada

Em Marialva, Maringá e da assinatura de convênio de hospital em Loanda

A agenda de trabalho do deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) está lotada nestes dois dias e incluem a participação da segunda sessão de interiorização da Assembleia Legislativa na Expoingá e da assinatura do convênio de ampliação do Hospital Santa Catarina, em Loanda.

Nesta quinta-feira, 11, a partir das 12h, o deputado tem encontro com lideranças de Marialva e às 14h, participa da sessão legislativa da Alep no Parque Internacional de Exposições de Maringá que está sendo realizada junto com a 49ª Expoingá – uma das maiores feiras agropecuárias do País e que deve receber mais de meio milhão de pessoas em 10 dias de evento, com a expectativa de ultrapassar a marca de R$ 720 milhões em volume de negócios.

Na sexta-feira, 12, Romanelli acompanha o governador em exercício, Darci Piana (PSD), e o prefeito José Maria Pereira Fernandes (Pros), a partir das 10h, da assinatura de convênio para a ampliação do Hospital Santa Catarina, em Loanda. A lei que reconhece a utilidade pública estadual do hospital e articulou os recursos para ampliação da unidade de saúde.