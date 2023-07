Romanelli destaca aprovação recorde

Fran Boni de Santa Cruz de Monte Castelo

O deputado Luiz Cláudio Romanelli, líder do PSD na Assembleia Legislativa, cumprimentou nesta quarta-feira, 5, o prefeito Fran Boni (PSD) que tem seu governo aprovado 99% da população de Santa Cruz de Monte Castelo. “Fran Boni transformou Santa Cruz de Monte Castelo em um canteiro de obras, tem uma excelente equipe na prefeitura, uma ótima parceria com os nove vereadores da cidade e é uma liderança de destaque regional”, disse Romanelli que entregou na semana passada 34 novas casas, a reforma da UBS (unidade básica de saúde) Avelino Coli e a revitalização do Centro de Convivência de Ivaína.

Nesta quarta-feira, o prefeito esteve em Curitiba para uma série de reuniões com o deputado Romanelli; os secretários Eduardo Pimentel (Cidades) e Norberto Ortigara (Agricultura); com o diretor do Invest Paraná, Ricardo Rocio; e com o superintendente do Incra no Paraná, Nilton Guedes. “O Fran Boni é um gestor moderno, daquele que não fica preso em gabinete, sai para fiscalizar obras e sempre vem para Curitiba atrás de recursos para novas obras e outras demandas. Ele não para”, disse Romanelli

Na ordem das demandas, o prefeito apresentou pedidos para uma nova emenda, verba para construção de barracões industriais, pavimentação de estradas rurais, investimentos privados para Santa Cruz de Monte Castelo e região, e a titulação dos imóveis às famílias assentadas no município.

Pesquisa – “Para nossa alegria, 99,14% dos moradores aprovam nosso governo, um número expressivo, histórico e gratificante que divido com meu saudoso vice Jaiminho, toda equipe de servidores da prefeitura e da Câmara de Vereadores. Estamos caminhando no rumo certo muito ainda temos a fazer, mas ser aprovado por quase 100% da cidade é a retribuição do esforço, com uma gestão marcada por conquistas, honestidade e muita verdade”, disse Fran Boni da pesquisa realizada semestralmente.

Na terça-feira, 4, Fran Bobi, que também é presidente do Noroeste no Paraná Produtivo, discursou em nome dos prefeitos da região no lançamento em Curitiba da segunda fase do programa. “Nesta etapa, serão executadas as ações que, na primeira fase, foram elencadas como prioridade para cada região, além de discutidas as prioridades que estavam pendentes. Essas ações serão incluídas no planejamento do Estado”, explica.

Na segunda-feira, 3, em Santa Cruz de Monte Castelo, Fran Boni recebeu a equipe regional do Sebrae e conversaram sobre a implantação do programa que valoriza e intensifica as compras da prefeitura no comércio local. “Autorizei a formação de uma equipe para trabalhar para que as empresas locais se organizem para vender a prefeitura. Já temos muitas empresas do comércio local que vende ao Município e queremos que esse número aumente, para que novos empregos sejam gerados”, disse.