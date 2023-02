Romanelli destaca conquista de Assaí

Ações criativas à formação de talentos, desenvolvimento de novos negócios e melhorias nos serviços públicos

O município de Assaí está entre as 21 cidades mais inteligentes do mundo, segundo ranking divulgado no Fórum de Comunidades Inteligentes (ICF) neste fim de semana, em Nova York. Para o deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD), o reconhecimento internacional é um fato histórico e motivo de orgulho para a cidade e para o Estado.

Ele cumprimentou o prefeito Tuti Bomtempo (PSD) e toda a equipe da prefeitura pela conquista. “Mostra que uma administração inteligente e inovadora não acontece apenas nos grandes centros”, afirmou. “Minha convicção é de que este reconhecimento internacional vai abrir novas oportunidades de desenvolvimento socioeconômico para a cidade e seus moradores”.

A lista das cidades mais inteligentes é formada a partir de uma avaliação feita por líderes comunitários e especialistas em gestão urbana de todo o planeta. Eles analisam questões como ações criativas para formação de talentos, desenvolvimento de novos negócios e melhorias nos serviços públicos.

O anúncio das cidades mais inteligentes foi feito durante a conferência virtual do ICF, que neste ano teve como tema principal “Transformando a conectividade em crescimento”. O evento realizado nos Estados Unidos conta com o apoio do Economic Development Australia (EDA) e Economic Developers Association of Canada (EDAC).

“Tenho um histórico de trabalho em favor do município e muito orgulho de representar Assaí na Assembleia Legislativa. É uma grande satisfação poder comemorar junto com a comunidade esta vitória da boa gestão pública”, sublinhou Romanelli, adicionando que outras duas cidades paranaenses também aparecem na lista: Curitiba e Ponta Grossa.