Romanelli destaca liberação de nova obra de asfalto em Siqueira Campos

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) disse nesta terça-feira, 28, que a liberação de R$ 800 mil para a pavimentação com asfalto da rua Quintino Bocaiúva, em Siqueira Campos, é mais um exemplo de ação parlamentar para melhorar a qualidade de vida das pessoas. “Mais um avanço para o município que é resultado da boa parceria que temos em Siqueira Campos”, afirmou.

Os recursos são fruto de uma emenda apresentada por ele e serão repassados pela Secretaria de Estado das Cidades, por meio de transferência voluntária. Com o processo liberado pelo governo estadual, o município pode homologar a licitação e assinar o contrato com a empresa que será responsável pela obra. “O nosso trabalho é levar resultados que atendam às necessidades das pessoas”, disse o parlamentar.

O projeto na rua Quintino Bocaiúva abrange a pavimentação de 5.480,22 m² com asfalto, a construção de meio fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito e rede de drenagem de águas pluviais. A empresa vencedora da licitação é a Dellai Pavimentação. Além dos R$ 800 mil liberados pelo Estado, a prefeitura de Siqueira Campos dará uma contrapartida de R$ 88,5 mil.

Benefícios – Romanelli ressaltou outros investimentos conquistados para o município, como a duplicação da rodovia PR-092 no trecho urbano de Siqueira Campos, o calçamento de ruas, implantação de academia ao ar livre, construção de um portal no Distrito da Alemoa e do Parque Urbano no Bairro Palmonari.

Além disso, a cidade recebeu, entre outros benefícios, caminhão pipa, caminhão poliguindaste, obras de pavimentação do aeroporto e ambulâncias. “São investimentos que passam de R$ 5,5 milhões nos últimos quatro anos”, informa o deputado.