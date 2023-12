Romanelli destaca Defensoria Pública

Órgão foi criado em 2011 e em 2013 iniciou contratação de servidores

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) participou de recente solenidade realizada pela Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR) que marcou os 10 anos da posse dos primeiros defensores públicos aprovados em concurso. O órgão foi criado em 2011 e em 2013 iniciou a contratação de servidores. “Foi um trabalho duro criar a Defensoria Pública e me orgulha ter participado desse processo desde o seu início. Esta data é um marco”, destacou.

O parlamentar lembrou que no início da década passada o Paraná era um dos poucos estados brasileiros que não tinha constituído uma Defensoria Pública, que foi instalada por decisão do ex-governador Beto Richa (PSDB). “Na época havia essa grande lacuna. A Defensoria foi uma conquista da sociedade paranaense e hoje ocupa um espaço institucional dos mais relevantes por atender cidadãos que precisam de acesso aos seus direitos”, afirmou.

O presidente da Comissão de Orçamento da Alep explicou acompanhar de perto a estruturação da Defensoria Pública. “Abraçamos lutas históricas para consolidar este serviço essencial continua”, sustentou, ao ressaltar a regulamentação do fundo financeiro que permite à Defensoria financiar grande parte de suas atividades. “Hoje, há um reconhecimento ao trabalho de todos que ajudaram a construir esta trajetória que, apesar dos obstáculos, faz com que todo o esforço valha a pena”.

Posto avançado – Salientou o trabalho realizado pela Defensoria Pública no posto avançado instalado na Assembleia Legislativa. A estrutura foi aberta em novembro de 2021, quando Romanelli era primeiro-secretário do legislativo, e até o final do primeiro semestre deste ano já realizou cerca de 6.500 atendimentos, sendo 40% deles na área de família e outros 25% na área de saúde.

“Criamos o posto avançado para facilitar a vida das pessoas e a iniciativa se mostrou efetiva. Mais do que garantir acesso à Justiça para quem mais precisa, a ideia foi tentar solucionar as demandas da forma rápida e menos burocrática possível”, explica Romanelli. A Assembleia também sediou a primeira edição do projeto Concilia Paraná, criado pela Defensoria Pública para encontrar solução consensual para questões como divórcio, reconhecimento de paternidade, guarda, pensão alimentícia e regulamentação de visitas aos filhos.