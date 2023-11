Romanelli faz entrega de NOVOS veículos à CORNÉLIO PROCÓPIO

São sete novos automóveis para a frota

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) participou da entrega de sete novos veículos para a Prefeitura de Cornélio Procópio. Os automóveis serão utilizados na área de saúde, para reforçar e agilizar o atendimento à população. “Temos a obrigação de atender a população que precisa e estes veículos significam um grande avanço para o bom funcionamento da saúde pública”, ressaltou.

Segundo o parlamentar, além dos novos carros, o sistema de saúde de Cornélio Procópio também está recebendo reforço com a entrega de novas ambulâncias e conta com o Ônibus da Saúde. Além disso, Romanelli destacou que o Hospital Regional deverá ser aberto em breve e a cidade também será sede do Ambulatório Médico de Especialidades (AME). “Cornélio já é um polo regional e com estas novas conquistas será referência em saúde pública”, afirmou.

A entrega dos novos veículos ocorreu na sede da prefeitura, com a presença do prefeito licenciado, Amin Hannouche (PSD), e da prefeita em exercício e secretária de saúde de Cornélio Procópio, Angélica Olchaneski (PSB), além de vereadores e servidores do município. “Mais um presente para a nossa cidade, fruto da boa parceria que temos com o deputado Romanelli e o governo do Estado”, afirmou Angélica.