Romanelli participa de homenagens à Personalidades em Cornélio Procópio

85 moradores homenageados

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) participou na noite de quinta-feira, 02, da terceira edição do evento “Personalidade Procopenses”, que homenageou 85 moradores da cidade pelos relevantes trabalhos realizados em favor do desenvolvimento do município, que neste ano completou 85 anos de fundação.

“Uma justa homenagem para pessoas e famílias que ajudam a construir no dia a dia, com muito trabalho, a bonita história de Cornélio Procópio. É uma satisfação e um honra poder participar de um evento desta natureza, que valoriza a comunidade e reconhece a importância de cada um dos homenageados para a cidade”, afirmou o deputado Romanelli.

A solenidade levou centenas de pessoas ao Centro Cultural Galdino de Almeida e foi conduzida pelo prefeito Amin Hannouche, que ressaltou “a importância de personalidades tão marcantes para o progresso do munícipio no evento”. A vice-prefeita, Angélica Olchaneski também manifestou seu reconhecimento aos homenageados.

Desafios – O deputado Romanelli falou sobre os avanços do município, que se transformou num polo regional e sobre as potencialidades da cidade. Segundo ele, a gestão do prefeito Amin é de resultados e houve uma enorme melhoria da infraestrutura urbano nos últimos anos, além de investimentos que vão contribuir para ampliar a relevância da cidade na região, como o Hospital Regional e o Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

Romanelli disse que se sente membro da comunidade e que o trabalho parlamentar em defesa dos interesses de Cornélio Procópio vai ter continuidade. “Iniciamos um novo mandado e com ele, enfrentamos novos desafios. Um deles é em relação ao Parque Industrial. Vamos trabalhar na restruturação da área, para oferecer condições para a abertura e empresas e, com isso, gerar mais empregos, que é o maior programa social que existe”.