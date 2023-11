Romanelli reconhece trabalho das forças de segurança no Paraná

Usam metodologias modernas e sistemas de inteligência contra criminalidade

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) participou, no fim de semana, da entrega de uma nova viatura da Polícia Militar que vai reforçar o patrulhamento de Tibagi, nos Campos Gerais, e destacou o trabalho das forças de segurança do Estado.

“As polícias militar e civil, além do importante trabalho ostensivo e investigativo, contam com pessoas preparadas e utilizam metodologias modernas e sistemas de inteligência para combater a criminalidade no Paraná”, destacou. “Nosso efetivo policial é formado por pessoas íntegras e totalmente responsáveis pelo que fazem”.

Romanelli também salientou que no Paraná há uma evolução constante da estrutura de segurança, com grandes investimentos do Estado em novas viaturas, aeronaves e equipamentos sendo disponibilizados aos policiais. Ele destacou que todas as comarcas no estado contam atualmente com delegados e efetivo da PM.

“Sim, ainda temos problemas, mas há um controle rigoroso do território paranaense pelas forças de segurança para combater e evitar o aumento da criminalidade e, principalmente, a expansão do crime organizado como ocorre em outros estados”, afirmou. “Aqui, as polícias e o governo têm feito a lição de casa”, acrescentou Romanelli.

Carro novo – Na entrega da nova viatura da PM, um veículo Hillux que pode percorrer as áreas rurais de Tibagi, também foram repassados ao município dois novos veículos adquiridos com recursos de emendas parlamentares apresentadas por Romanelli. Os três carros foram solicitados pelo vereador Paulo Martins (MDB), conhecido como Paulo Bugiganga.

O evento em Tibagi contou com a presença do prefeito da cidade, Arthur Butina (PSC), do vice-prefeito Jorge Cardoso, dos tenentes-coronéis da PM Joas Carneiro Lins (4º CRPM) e Walter Marques Luiz (16º BPM), da delegada da Polícia Civil Maiara Kasmirski, vereadores e lideranças.

A agenda do deputado Romanelli nesta quinta-feira inclui ainda compromissos em Figueira e Ventania.