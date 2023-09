Pavimentação no Jardim Panorama

Após implantação de galerias pluviais em todo bairro

As ruas do Jardim Panorama, em Jacarezinho, começam a ganhar os primeiros metros de asfalto. Após implantação de galerias pluviais em todo bairro e pavimentação da avenida de acesso, a empreiteira responsável pela execução do projeto iniciou recentemente a implantação do pavimento também nas vias internas.

A Rua Giovana Olivieri já teve toda sua extensão devidamente asfaltada. Também foram implantadas bocas de lobo (bueiros), que captam as águas das chuvas, e meios-fios em diversas outras ruas do bairro.

Com essa fase preparatória para a pavimentação adiantada, a expectativa é que, se o tempo colaborar, pelo menos outras quatro ruas sejam integralmente asfaltadas ainda neste mês de setembro.

Segundo o prefeito Marcelo Palhares as obras vão trazer uma nova realidade aos moradores do bairro. “Depois de 30 anos de espera os moradores do Jardim Panorama enfim terão asfalto. É uma obra grande, complexa, e por vezes com etapas que não são rápidas, mas é uma obra muito bem executada e que vai transformar por completo a realidade de tantas famílias que sonhavam com esse asfalto”.

As obras de pavimentação do Jardim Panorama acontecem com recursos do governo do Estado e contrapartida do município, tendo o custo aproximado de R$ 11 milhões. A execução do projeto é da empreiteira JP Carretero, que venceu o processo licitatório, com fiscalização do DER (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná).

O projeto contempla a implantação de quase 3,7 km de manilhas. São 1.550 metros de tubulação com 40 cm de diâmetro, 233 metros com 50 cm, 473 metros com 60 cm, 630 metros com 80 cm, 115 metros com 1,2 m e 643 metros com tubos de 1,5 m de diâmetro. No total, cerca de 50 mil m² de ruas receberão asfalto, em uma das maiores obras de infraestrutura da história de Jacarezinho.