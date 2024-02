SAIBAM TUDO QUE funciona e/ou fecha no NORTE PIONEIRO

Serviços essenciais como os de saúde e de segurança público ficam de plantão

Como em todos os anos no Carnaval haverá horários especiais de funcionamento para os mais diversos setores da economia e dos serviços públicos. Saiba o que abre e o que fecha nestes dias na região.

Os órgãos, empresas e instituições do Governo do Estado cumprem período de recesso de segunda (12) a quarta-feira (14), até as 14 horas, com escala especial de trabalho. Serviços essenciais que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias de polícia, atenderão normalmente.

Escolas municipais e colégios estaduais permanecerão fechados neste período.

Luis Carlos da Silva (foto abaixo) , secretário da Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Santo Antônio da Platina, informou que “a Empresa PRV Ambiental garantiu que a coleta de resíduos sólidos urbanos ocorrerá normalmente nos Bairros durante o período de Carnaval até dia 14 (Quarta de Cinzas) conforme cronograma, das cinco horas da manhã até as 13: horas”.

Adicionou que, na área central, somente não será efetuada a coleta na terça-feira dia 13/02 no período noturno nos horários de 16vhoras às 23 horas devido aos estabelecimentos comerciais estarem fechados, retornando normalmente na quarta-feira, conforme seus horários habituais.

“Salientamos que está pequena alteração na área central não prejudicará a execução dos serviços nos demais dias, sublinhou Luis Carlos.

O chefe de gabinete da prefeitura de Jacarezinho, William Ferreira, o Makito (foto de capa) disse que a prefeitura fechou e reabrirá na quarta-feira, às 13 horas.

Já em Tomazina, o chefe do executivo, Flávio Zanrosso, adiantou que segunda e terça fecham, mas na quarta a abertura será às oito horas.

Na maioria das prefeituras do Norte Pioneiro, o retorno está previsto apenas para quinta-feira.

Comércio – Os dias de Carnaval, em especial a data oficial, 13 de fevereiro, são consideradas ponto facultativo. Portanto, o setor tem autonomia para definir se abre ou não, bem como o horário de funcionamento das lojas.

Em todos os anos, os horários, inclusive de supermercados, são definidos pelas associações comerciais de cada local. Desta forma, cada cidade pode ter um horário específico de funcionamento ou mesmo, definir não abrir nestes dias. Em geral, na terça-feira, lojas de rua permanecem fechadas.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Santo Antônio da Platina, José Alex Figueira (foto abaixo), informou que, na cidade, o acordado no período de fim de ano será cumprido. Ou seja, os comerciários terão folgas e voltam apenas na quarta.

Postos de combustíveis, lanchonetes, restaurantes, empresas de material de construção, entre outros segmentos, podem trabalhar, de acordo com os responsáveis.

Imprensa – Emissoras de rádio da região estão no ar normalmente.

O Npdiatio também, 24 horas por dia.

SANEPAR – Todas as Centrais de Relacionamento com o Cliente da Sanepar ficarão fechadas para atendimento presencial ao público, com o retorno das atividades na quarta-feira, a partir das 13h30.

Os demais canais de relacionamento funcionarão normalmente 24 horas por dia durante o Carnaval. Whatsapp: (41) 99544-0115 / Telefone: 0800 200 0115 / e-mail: [email protected] / site: www.sanepar.com.br.

Hemepar– As unidades de Jacarezinho e Cornélio Procópio do Hemepar (Centro de Hematologia e Homoterapia do Paraná) estarão abertas na quarta-feira.

Bancos – Durante os dias de Carnaval as agências bancárias permanecerão fechadas, reabrindo somente na quarta-feira de Cinzas, dia 14, porém, em horário especial, a partir das 12 horas.

A orientação, de acordo com a Federação dos Bancos (Febraban) é de que os clientes que precisem realizar operações bancárias nestes dias utilizem os terminais eletrônicos e canais digitais, como os aplicativos dos bancos no celular (Internet Banking).

Como de praxe, contas com vencimentos nestes dias poderão ser quitadas na quarta-feira, sem acréscimos de juros.

Ainda de acordo a entidade, o fechamento das agências segue o que determina a Resolução 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, “que não considera dias úteis para fins de operações bancárias sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, bem como a segunda-feira e a terça-feira de Carnaval”.

Bares e restaurantes – De acordo com a entidade que representa o setor, a Abrasel, esses estabelecimentos podem abrir normalmente nos dias de carnaval em locais onde há expectativa de grande circulação como proximidades de eventos e festas. A entidade reitera que a decisão de abrir ou não é de cada estabelecimento.

Correios – Agências permanecerão fechadas na segunda e na terça-feira, voltando às atividades a partir do meio dia da quarta-feira.

Funcionará durante o período apenas o serviço de atendimento ao consumidor (SAC) que pode ser pelos seguintes canais

Aplicativo Fale Conosco dos Correios

Fones 0800 725 7282 para cidades do interior e 3003 0100 para capitais.

Site dos Correios , por meio do chat no canto inferior da página.

INSS – As agências em todo o Brasil ficarão fechadas, retornando na quarta-feira, a partir das 14 horas, para quem tiver agendamento já marcado.

Se o agendamento foi feito para a parte da manhã deste dia, o segurado deve ligar o fone 135 para reagendamento do atendimento.

A Central 135 e o aplicativo Meu INSS terão funcionamento normal. Porém é importante saber que o horário de atendimento do 135 é de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Saúde – Hospitais e unidades de pronto atendimento: expediente será normal em todas as cidades nos dias de Carnaval.

Ciretran– Edson Alves, chefe da Circunscrição Regional de de Trânsito de Santo Antônio da Platina (foto abaixo)confirmoiu que, em razão do feriado de Carnaval, os horários de funcionamento das unidades foram alterados em todo o Estado durante este período.

As unidades do Detran-PR estarão fechadas de segunda a quarta-feira (12 a 14), retornando o atendimento na quinta-feira (15), das 08h às 17h.

Durante este período, o cidadão poderá contar com os mais de 80 serviços oferecidos de forma online por meio do portal do Detran e aplicativo Detran inteligente, como a renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 2º via da CNH; emissão de documentos; pagamentos de débitos e multas, inclusive por PIX; consulta de informações; primeiro emplacamento online; entre outros.