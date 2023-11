SAMU Norte Pioneiro recebe mais recursos

Governo do Estado liberou R$ 1,5 milhão para compra de veículos

A população do Norte Pioneiro terá em breve o reforço de cinco ambulâncias 0km para compor a frota do SAMU na região. O anúncio foi feito esta semana pelo prefeito de Jacarezinho e presidente do Cisnorpi (Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro), Marcelo Palhares.

Os recursos vêm do governo do Estado e somam o total de R$ 1.581.764,80. A liberação da verba aconteceu após reunião do prefeito Marcelo Palhares com o secretário estadual de Saúde, Beto Preto (foto com Palhares).

A medida visa o aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo SAMU Norte Pioneiro à população da região. “Mais uma conquista importante e que reforça essa transformação que o SAMU tem vivido depois da regionalização do serviço”, comemora Palhares.

“Mais uma vez nosso agradecimento, em nome de todo o Norte Pioneiro, ao secretário Beto Preto e ao governador Ratinho Júnior. Ter um SAMU com cada vez melhores condições de operação significa que vidas poderão ser salvas em situações de urgência e emergência”, completa o prefeito e presidente do consórcio.