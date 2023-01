Sanepar faz 60 anos em prol da saúde e progresso do Paraná

Nos 345 municípios onde atua no Estado e em Porto União, em Santa Catarina, a Companhia abastece 100% da população urbana com água tratada

Em seis décadas, completadas nesta segunda-feira (23), a Sanepar mudou a vida dos paranaenses e dos municípios do Paraná. Ao longo desse período, os investimentos da Companhia garantiram mais saúde e qualidade de vida à população. Nos 345 municípios onde atua no Estado e em Porto União, em Santa Catarina, a Companhia abastece 100% da população urbana com água tratada.

Nesse raio, quase 80% da população tem acesso ao serviço de coleta e tratamento de esgoto.

Esses indicadores refletem o avanço da Sanepar ao longo desse período, alçando a empresa a uma das melhores do setor no País. Criada em 1963 pelo governador Ney Braga, a Sanepar nasceu com o propósito de promover no Estado o saneamento básico, então bastante precário. Naquela época, das 221 sedes municipais, somente 37 tinham água potável e apenas 13, serviço de esgoto, o que correspondia a 8% da população com rede de água e 4,1% com rede de esgoto.

O crescimento do atendimento desde então marca a história da Companhia e se confunde com o desenvolvimento do Paraná. Os serviços de saneamento acompanharam a mudança do perfil econômico do Estado, incentivada pelas administrações seguintes com um projeto de industrialização e de investimentos em infraestrutura. Esse projeto teve início na década de 1960 e alcançou nos últimos anos os maiores investimentos da história – e o novo ciclo prevê mais R$ 10,7 bilhões aos municípios.

O saneamento avançou seguindo as concentrações urbanas e obedecendo ao princípio de atender inicialmente os grandes adensamentos populacionais. Não por acaso, o primeiro sistema assumido pela Companhia foi o de Curitiba. Em 1969, a empresa inaugurou a Estação de Tratamento de Água Iguaçu, a maior do Estado. A ETA Iguaçu tratava 1.000 litros de água por segundo e, após várias ampliações, tem capacidade atual de 3.600 litros por segundo.

Em 1972, a Sanepar aderiu ao Plano Nacional de Saneamento (Planasa) criado pelo governo federal para estimular os municípios a firmarem contrato com as companhias estaduais. A empresa, que já atendia 15 municípios, passou a atuar efetivamente como concessionária estadual, ampliando sua base.

Desde o início, a inovação e o pioneirismo sempre pautaram a vida da Companhia. A Sanepar alterou o cenário do saneamento do Paraná, cumprindo o propósito para a qual foi criada e garantiu também as condições sanitárias, com água potável e esgotamento sanitário, para que outras áreas pudessem crescer, transformando a vida das pessoas.

Aos 60 anos, é considerada uma das melhores companhias de saneamento no Brasil e na América Latina, o que é comprovado por uma série de conquistas. Premiada pelo Valor Inovação Brasil 2022 como líder no setor de Infraestrutura, a Sanepar também tem o reconhecimento do Troféu Transparência pela qualidade de suas demonstrações contábeis.

“A Sanepar é um orgulho no Paraná. Tem uma grande história e agora promove novos investimentos nos municípios para alcançar as metas de saneamento para 2033, dentro do novo Marco Legal do Saneamento. O Paraná é exemplo global de sustentabilidade por ações como as executadas diariamente pela Sanepar, uma companhia com DNA do povo trabalhador do Estado”, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

“Esta história de sucesso da Sanepar foi construída em parceria com os nossos clientes e com o trabalho dos saneparianos. O nosso compromisso é melhorar ainda mais para continuar entregando qualidade de vida e mais saúde aos paranaenses”, complementou o diretor-presidente da Companhia, Claudio Stabile.