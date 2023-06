Santa Casa instala Usina Fotovoltaica

Projeto da R$ 1,5 milhão na unidade de saúde

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSD) acompanhou o andamento da instalação da usina fotovoltaica na Santa Casa de Bandeirantes. O projeto é da Copel, que incentiva a economia e eficiência energética em espaços públicos e privados, e está investindo R$ 1,5 milhão no hospital com a contrapartida de R$ 120 mil.

“A usina faz parte daquilo que chamo de gestão sustentável da santa casa porque vai trazer uma economia mensal entre R$ 35 mil e R$ 45 mi. Em três ou quatro meses, o investimento do hospital se paga e vai melhorar o atendimento à saúde de Bandeirantes, Itambaracá, Andirá, Santa Amélia, Abatiá e Ribeirão do Pinhal“, disse Romanelli que ainda fez entrega de equipamentos e vistoriou obras na região.

No atual estágio do projeto, foram trocados 51 aparelhos de ar condicionados antigos por modelos Inverter que custaram R$ 126 mil, daqui a alguns dias, o hospital vai receber um autoclave de R$ 299 mil e na sequência serão instaladas as placas fotovoltaicas.

No Paraná, com investimento de R$ 35 milhões, telhados de 37 hospitais de 33 cidades vão receber as placas fotovoltaicas, além da troca de iluminação, equipamentos médicos, de climatização de ar e de aquecimento de água.

Raio-X e câmara fria

Romanelli destacou o repasse de R$ 200 mil para a prefeitura comprar um aparelho de raio-x e que agota vai repassá-lo à Santa Casa. “Esse raio-x tem uso no hospital. O repasse do equipamento vai passar ainda pelo Conselho Municipal de Saúde para aprovação e pela Regional de Saúde para análise. Se aprovado será feito um termo de cessão de uso”, explica Romanelli.

Em contrapartida, segundo o parlamentar, a unidade de saúde repassará uma câmara fria ao Município que será utilizada para conservação dos alimentos dos agricultores familiares dos programas como PAA, Pnae e Compra Direta. “A câmara será instalada na cozinha industrial conquistada junto ao Estado na Secretaria da Agricultura. Com isto, vamos otimizar e racionalizar gastos, diminuir perdas de alimentos nas escolas e creches. As geladeiras não dão conta das demandas, conservar por mais tempo frutas”.

Vereadores

Em Bandeirantes, Romanelli e a vereadora Sônia Zambone (PSD) entregaram uma miniescavadeira que será utilizada em limpezas e manutenções do cemitério, terrenos , em locais onde máquinas grandes não entram, e no recape asfáltico. Com a vereadora Flávia Silva (PSD), o deputado entregou uma van com capacidade de 16 pessoas para o transporte de 16 pessoas. Romanelli e os vereadores também entregaram uma ambulância com UTI que atenderá o Município e a Santa Casa.

Sobre a construção do centro de fisioterapia, proposta pela vereadora Sônia Zambone, a prefeitura fez os ajustes solicitados pela Secretaria Estadual de Saúde no projeto e está aguardando análise da pasta.

Romanelli vistoiou as obras da ciclovia, um pedido do vereador Tiago Pobreza (PSB) e adiantou que o projeto Meu Campinho proposto pelo vereador e presidente da Câmara Municipal, Alex Borba (PSD) – que deve ser construído no Bairro João Teodoro – a prefeitura está fazendo ajustes nos projetos.

Já a passarela e o novo acesso ao Santuário de São Miguel Arcanjo, em execução pelo Estado, está em fase final e será inaugurada nos próximos dias.