SANTO ANTÔNIO, Cornélio Procópio e Jacarezinho são os maiores municípios do Norte Pioneiro

Confira a população de todos na mesorregião

Santo Antônio da Platina (fotos),tem a 1ª maior população do Norte Pioneiro, e Barra do Jacaré a menor, com 2.965 moradores, segundo estimativa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Inexiste a possibilidade de errar de maneira a mudar a sequência de colocações.

O prefeito Professor Zezão (foto, ao lado do deputado Romanelli) vibrou, claro, pois o aumento histórico foi registrado justamente nos pouco mais de sete anos e meio de seu governo, “já esperávamos essa posição por causa do Censo de 2022, que indicava essa liderança, temos que continuar assim, crescendo sempre”, afirmou nesta terça-feira, dia dez, “mas as outras cidades que vêm tendo esse progresso também merecem os cumprimentos”, adicionou.

Confira os municípios da região na ordem decrescente no Paraná, sendo que Curitiba, obviamente é a primeira:

Os cinco primeiros do Norte Pioneiro são:

39º Santo Antônio da Platina 48.207 habitantes; 41º Cornélio Procópio 45.857 habitantes; 46º Jacarezinho 43.413 habitantes; 61º Bandeirantes 32.426 habitantes e 69º Ibaiti 29.440 habitantes.

Depois : 87º Cambará 23.712 habitantes; 89º Siqueira Campos 23.278 habitantes; 94º Andirá 20.199 habitantes; 97º Wenceslau Braz 19.844 habitantes; 132º Curiúva 14.663 habitantes; 134º Carlópolis 14.443 habitantes;

157º Ribeirão do Pinhal 12.967 habitantes; 169º Joaquim Távora 11.669 habitantes; 171º Santa Mariana 11.438 habitantes; 187º Ribeirão Claro 10.692 habitantes;208º Congonhinhas 9.320 habitantes; 218º Nova Fátima 8.464 habitantes;

223º Tomazina 8.144 habitantes; 226º Figueira 8.051 habitantes; 230º Quatiguá 7.824 habitantes; 232º Abatiá 7.666 habitantes; 246º Sapopema 6.767 habitantes; 249º Itambaracá 6.707 habitantes; 254º Pinhalão 6.531 habitantes; 258º São José da Boa Vista 6.387 habitantes; 287º Jaboti 5.576 habitantes;

291º Sertaneja 5.290 habitantes; 298º Japira 5.060 habitantes; 299º Santana do Itararé 4.979 habitantes; 302º Salto do Itararé 4.902 habitantes; 337º Conselheiro Mairinck 4.030 habitantes; 342º Guapirama 3.828 habitantes; 343° Rancho Alegre 3.799 habitantes;

347º Nova América da Colina 3.657 habitantes; 355º Santa Cecília do Pavão 3.386 habitantes; 356º Jundiaí do Sul 3.375 habitantes; 358º Santa Amélia 3.366 habitantes e 373º Barra do Jacaré 2.965 habitantes.

O Paraná tem a 5ª maior população do Brasil. Com uma população estimada de 11.824.665 habitantes (5,6% do País), o Estado fica atrás apenas de São Paulo (45,9 milhões), Minas Gerais (21,3 milhões), Rio de Janeiro (17,2 milhões) e Bahia (14,8 milhões).

A população do Paraná variou 3,32% em relação ao Censo de 2022, que apontava 11.444.380 pessoas residentes no Estado. É também a maior população da região Sul, concentrando 38% do total de 31.113.021 habitantes. O Rio Grande do Sul conta com 11,2 milhões (36%) e Santa Catarina, 8,05 milhões de moradores (25,9%).

O IBGE também divulgou a população dos 5.570 municípios brasileiros. O Paraná, que possui 399 cidades (5º maior número do País), tem apenas Curitiba na casa do milhão de habitantes. São 1.829.225 pessoas que vivem na capital paranaense, 8ª cidade com maior população do Brasil e também a 8ª capital mais populosa.

Fotos: Henrique Glovack