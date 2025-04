AÇÃO OFF-ROAD Solidária é sucesso (assistam) em SAP

Em Prol de Danilo Silva

Santo Antônio da Platina neste início de semana foi palco de uma emocionante ação Off-road Solidária, organizada nas proximidades do CTG Coxilha Platinense. O evento atraiu participantes de diversas cidades, reunindo pilotos para competirem em prol do tratamento de Danilo da Silva, que sofreu um acidente e perdeu uma das pernas.

A programação incluiu corridas de gaiola e jipe, permitindo que o público também participasse da diversão. Após as competições, os presentes puderam desfrutar de um almoço, promovendo um ambiente de confraternização.

O prefeito Gil Martins participou ativamente das atividades, se divertindo. A iniciativa também contou com uma área kids gratuita, proporcionando um domingo agradável e familiar para todos.

Os membros do Clube de Jipeiros e Gaioleiros de Santo Antônio da Platina expressam sua gratidão aos patrocinadores e a todos que compareceram ao evento. Um agradecimento especial de Tikinho, Duh e Luizinho Mecânico, organizadores da ação, que contribuíram para o sucesso.

Um veículo off road ( fora da estrada, em inglês) designa atividades esportivas realizadas em locais onde exatamente não existam estradas. São os preferidos para prática do off-road, os mais distantes de cidades e desprovidos de infraestrutura urbana. O contato com a natureza é algo desejado e apreciado e o objetivo dessa atividade é superar as dificuldades de acesso e transposição impostos pela natureza como por exemplo lama, pedras, erosões, subidas e descidas íngremes.