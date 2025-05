Ações chamam a atenção para o “Maio Laranja”

Contra abuso e à exploração sexual infantil

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) de Santo Antônio da Platina se reuniu na sede da Secretaria de Assistência Social, quando na ocasião, foram tratadas cinco importantes pautas, dentre elas, a Campanha “18 de Maio”, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantil no Brasil, dando origem em todo o transcorrer do mês ao “Maio Laranja”, iniciativa que dá visibilidade ao assunto.