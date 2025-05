Adquira nhoque e ajude Projeto Boia-Fria de S. Antônio

Apoia jovens platinenses em situação de vulnerabilidade O Projeto Boia Fria, de Santo Antônio da Platina, realiza um trabalho incansável para levar esperança, dignidade, cuidado e proteção para mais de 100 crianças e adolescentes que precisam muito de colaboração. Como você pode ajudar? Adquirindo o Nhoque de Batata, colabora diretamente com os projetos sociais. Todo o valor arrecadado será revertido para a manutenção da instituição, compra de alimentos e apoio às famílias atendidas. Além de saborear algo feito com muito carinho, levando amor e esperança para quem mais precisa. Faça sua encomenda agora mesmo e seja parte dessa corrente do bem!

Entregas dias 23 e 24 de maio. Sandra (43) 9954-4644 ou Deia (43) 9916-0584 Rua Pastor Adão Rufino Ribeiro nº 135 – Vila Ribeiro A solidariedade nunca foi tão gostosa.

A Associação Metodista Projeto Boia-Fria é uma Associação Civil, confessional metodista, com objetivos educacionais, culturais, de assistência social e filantrópica e sem fins lucrativos, endereço Rua Pastor Adão Rufino Ribeiro 135, Vila Ribeiro – Santo Antônio da Platina Paraná, CNPJ nº 78.597.317/0001-44, com funcionamento de 2ª a 6ª feira no período das 7:30 às 17:00 ininterruptamente, onde servimos quatro refeições diárias sendo essas: Café da manhã, Almoço café da tarde.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção quanto à raça, cor, gênero, condição social, credo político ou religioso.

As crianças e adolescentes atendidos (em contra turno escolar) são estudantes do Ensino Fundamental e Médio, na faixa etária de 6 a 16 anos completos e contamos com uma equipe de profissionais qualificados para desenvolver as atividades e cuidados com o público alvo.

O projeto tem caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e garantias dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social;

Prestar serviços sócios-educativos como de recreação, esportes, apoio escolar, aulas de músicas, artes marciais, informática e artes.

Objetivos principais: Promover o apoio educacional, orientação vocacional, sensibilizar para os desafios da realidade social, cultural, ambiental e política de seu meio social; criar oportunidades de acesso a direitos; estimular práticas associativas e as diferentes formas de expressão dos interesses no posicionamentos e visões de mundo em geral.

Fazemos ações em prol de arrecadar recursos para manter todas as atividades em pleno funcionamento, pois nossa maior preocupação é mantermos o projeto ativo e com qualidade nos serviços ofertados, pois precisamos deste espaço para que crianças e adolescentes tenham onde ficar no contra turno escolar e não fiquem expostos às vulnerabilidades e seguros de quaisquer situações adversas.