Alunos do Santo Box se destacam em SP

Equipe de Santo Antônio da Platina garantiu pódio e ótimos resultados

No último dia 24 de maio, alunos do Santo Box Crosstraining, de Santo Antônio da Platina, participaram de um campeonato de Crossfit realizado na cidade de Marília, interior de São Paulo. A competição contou com diversos atletas e equipes, e os platinenses mostraram garra, resistência e espírito de equipe, conquistando posições de destaque.

O box foi representado por três quartetos mistos, sendo dois na categoria For Fun e um na categoria Scaled. Entre os destaques, o quarteto “RX NA FOFOCA”, formado pelos alunos Adriano, André, Carla e Gabrielly, subiu ao pódio após um desempenho consistente e ficou com o terceiro lugar na categoria For Fun.

Outro grupo, o “RX NA PRÓXIMA”, com os alunos Sarah, Karime, Maicon e Luis, também teve excelente performance e garantiu o quarto lugar na mesma categoria, mostrando grande evolução e entrosamento.

Na categoria Scaled, o quarteto “CROSSFRIENDS”, composto por Heloara, Natielli, Marcelo e Kauan, finalizou a competição com uma sólida quarta colocação, enfrentando provas exigentes com muita dedicação.