Área central e bairros com nova sinalização

A sinalização pública é fundamental para a estruturação e segurança do trânsito, pois orienta condutores e pedestres, diminuindo acidentes e melhorando o fluxo do tráfego.

Outras duas localidades onde o pessoal do trânsito está trabalhando são no Residencial Eunice Eleutério da Silva e no Jardim Colorado. “O trabalho está transcorrendo muito bem, apesar de todas as dificuldades iniciais que encontramos, mas estamos nos adequando e os resultados estão sendo positivos. Nossa Cidade Joia vai ficar cada dia mais bonita e melhor para transitar”, disse Galdino.