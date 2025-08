Mistério: Assassinado mototaxista em Santo ANTÔNIO DA PLATINA

Na tarde desta sexta-feira

Exclusivo: Um profissional de um mototáxi, localizado na Rua Vinte e Quatro de Maio, foi assassinado na tarde desta sexta-feira. dia primeiro, numa estrada de terra no bairro rural Água Branca, em Santo Antônio da Platina.

Corpo de Bombeiros acionado às 16h30m e, posteriormente, o SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). As Polícias Militar e Civil também estiveram no local.

Pode ter sido execução, latrocínio ou homicídio.

Corpo encontrado a cerca de 120 metros da rodovia PR-439 (próximo da ponte do rio Cinzas) no trecho entre Ribeirão do Pinhal.

Recebeu um tiro na nuca, segundo moradores da região, que possui várias chácaras. Ainda não há informações críveis sobre motivação e autoria.

Mais detalhes a qualquer momento.