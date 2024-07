Celso Schmidt não é pré-candidato a vice-prefeito platinense

Nome oficial deve ser anunciado nos próximos dias

No decorrer desta semana fortes rumores pela cidade davam conta que o empresário Celso de Souza Schmidt (PP) teria sido “passado para trás”, quando na realidade, ele vem costurando uma aliança de apoio à pré-campanha de Gil Martins (Republicanos) a prefeito, há algum tempo, sem qualquer exigência a nenhum cargo, até porque, com sua vasta trajetória na história política de Santo Antônio da Platina, isso seria descabido.

O nome dele, que já foi vereador e ex-prefeito platinense, também estava sim num pacote de notabilidade cotado para ser o indicado a vice-prefeito tanto pelo partido que está filiado, como do grupo que apoia a pré-campanha a prefeito de Gil Martins, neste caso, do Deputado Federal Pedro Lupion (PP).

Porém, na manhã desta quinta-feira, dia 4, ele se reuniu com Gil e ficou definido apenas seu apoio à pré-candidatura, descartando qualquer possibilidade de vir a ser vice , seja na pré-campanha ou na campanha eleitoral.

Celso é uma pessoa muito respeitada no Município, com empreendimentos bem sucedidos, fruto de muito trabalho e comprometimento com as atividades, tanto que, seu nome vinha sendo realmente cogitado pela representatividade que possui em vários setores da sociedade platinense.

Experiência – Celso está envolvido em campanhas políticas desde os tempos de 1982, quando disputou a eleição municipal como vice do então prefeito José Afonso Junior que governou o município entre os anos de 1983 a 1986, depois sendo eleito Deputado Estadual e mais à frente estando como Secretário Estadual de Esporte e Turismo do Paraná.

Em 2010 Celso disputou eleição para Deputado Estadual, obtendo uma votação expressiva em Santo Antônio da Platina e região, porém, não suficiente para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Apoio à Gil – Diante de sua decisão, o empresário está disposto a somar nesta pré-campanha. “Desde os primeiros dias que nós começamos a conversar eu me coloquei à disposição do Gil, dentro dos limites da minha possibilidade, de ajudar até a montar um plano de governo, bem como me comprometo a ajudar ele depois – caso venha ser eleito – a formar uma equipe de transição e mesmo depois, uma equipe para cuidar da prefeitura em si, ou seja, uma composição sólida de trabalho, o que não é uma coisa muito fácil”.

Perfil técnico e político – Não é novidade para ninguém que o pré-concorrente acredita na futura montagem de uma equipe de trabalho focada na qualidade técnica. E, Celso Schmidt entende que esse é um fator importantíssimo e acrescenta ainda mais.

“O Gil já me disse também, que a prioridade é ter pessoas com capacidades técnicas no governo, isso é muito importante, mas se a gente conseguir conciliar a capacidade técnica com o traquejo político isso é melhor ainda, pois nem sempre você consegue as duas coisas, mas se encontrar é ótimo. Em resumo, estou à disposição do Gil para ajudar no que for preciso”.

O empresário explicou que “ideal seria quem tenha conhecimento técnico e sensibilidade política, quero dizer, às vezes a pessoa é um excelente técnico, mas o serviço público exige atenção para o povo, saber ouvir, atender o reclame da população, e no setor privado também é a mesma coisa, se não tratar bem as pessoas, com respeito, perde-se o cliente”.

Parceria – O pré-candidato a prefeito Gil Martins ao falar sobre o assunto disse que Celso Schmidt é uma pessoa a quem respeita muito e sempre esteve ao seu lado de alguma forma contribuindo para a missão que entende ter pela frente. “O Celso tem muita experiência, agrega ao grupo e estaremos juntos nesta caminhada. Tenho muita satisfação de poder contar com o apoio e parceria do Celso”. Gil disse ainda que, no momento oportuno, será anunciado o nome da pessoa que ocupará a posição de vice.