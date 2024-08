“Cuidando de Quem Cuida” foca autistas

Faça sua inscrição totalmente gratuita

Programa Cuidando de Quem Cuida , da Secretaria Municipal de Educação de Santo Antônio da Platina, é direcionado às famílias com crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista).

Será neste dia 22, quinta-feira, às 19h15m, na Igreja Metodista Central (foto) na rua 7 de Setembro.

Cuidando de quem cuida: um momento importante para os pais ou responsáveis atípicos.

Programação:

19h15min – Recepção

19h30min – Dra. Denize – mãe e psicóloga

Tema: A importância do vinculo afetivo.

19h45min – José Ricardo – Assistente Social (Creas)

Tema: Direitos e Deveres

20h Espaço para perguntas

20h15min – Coffe Break

20h30min – Encerramento

Haverá encontros mensais, com temas de grande importância na vida dos envolvidos.

Mais informações via WhatsApp 43 99691-7330.

Ou no link de inscrição: https://forms.gle/RjBGzu37uy6qvbPm6